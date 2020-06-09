Опрос: чешские фирмы планируют увольнения

Чешские работодатели в третьем квартале планируют нанимать новых работников, однако еще большее количество людей будет уволено. В целом компании более пессимистичны, чем в начале кризиса в 2009 году, следует из опроса Manpower, в котором участвовали 750 работодателей.

Фото: David Taneček

Согласно опросу, 10% работодателей планируют нанять новых сотрудников, а 14% ожидают, что их число уменьшится. 68% опрошенных компаний заявили, что не планируют изменений в третьем квартале. Таким образом, чистый индекс рынка труда составляет -4% (в предыдущем квартале он составлял +5%).

«В результате эпидемии экономика замерзла на три месяца. Хотя начались увольнения, что выразилось в небольшом увеличении уровня безработицы, большинство компаний ждали эффекта использования государственных программ для сохранения занятости. В ближайшее время станет ясно, каким будет рынок после чрезвычайной ситуации», — сказала Ярослава Резлерова, генеральный директор ManpowerGroup в Чехии и Словакии.

По ее словам, некоторые компании нанимают новых сотрудников для замены иностранных работников, которые покинули страну. Ряд фирм не находят замены иностранным специалистам, ремесленникам, техникам и механикам в Чешской Республике и вынуждены откладывать сроки поставки своих товаров и услуг, как это, например, происходит сейчас в строительной отрасли.

Меньше всего будут набирать сотрудников предприятия в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, индекс в этих областях составляет -19% (это значит, что 10% фирм набирают новых людей, а 29% увольняют). Слабая рекрутинговая активность наблюдается в страховой, финансовой и риелторской сферах с показателем -8%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz