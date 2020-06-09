Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.62
USD
23.56
RUB
0.35
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Срок подачи налоговых деклараций перенесен на 18 августа

Срок подачи налоговых деклараций перенесен на 18 августа

Марина Коханкова 56 0
Налоговую декларацию за 2019 год можно будет подать без санкций до 18 августа. Таким образом, министерство финансов Чехии в связи с эпидемией коронавируса вновь продлило срок подачи налоговых деклараций для фирм и предпринимателей, ранее установленный 1 июля.
Фото: Filip Jandourek
Срок подачи налоговых деклараций перенесен на 18 августа

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

Первоначально первый срок подачи налоговой декларации был 1 апреля. Для тех, у кого есть налоговый консультант или обязательный аудит, крайний срок — 1 июля. Министерство финансов ранее предупреждало, что крайний срок подачи деклараций не был перенесен, а фактически отменяются санкции при подаче документов после 1 апреля. Если налогоплательщик подаст налоговую декларацию и заплатит налог после 18 августа, ему будет начислен штраф, начиная с 1 апреля.

До 31 декабря 2020 года также отложено обязательство подать налоговую декларацию и заплатить налог при покупке недвижимости.

«Отсрочка уплаты налога на приобретение недвижимости является логичным шагом, поскольку существует широкий политический консенсус по его отмене. Однако из-за длительности стандартного законодательного процесса существует риск того, что некоторые покупатели должны будут заплатить налог, а потом после вступления закона в силу эту сумму будут им возвращать налоговые органы при подаче соответствующего заявления. Мы хотим избежать этой ненужной бюрократии и и оставить деньги прямо покупателю», — сказала Шиллерова. 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Министерство финансов налоги Чехия покупка недвижимости бизнес
Читайте
по теме 
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
30.04.2020 18:34 Экономика
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
6380 0
Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон
21.04.2020 09:24 Экономика
Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон
3485 0
Мирослав Кржижек: «Государство — хороший слуга, плохой господин»
20.04.2020 21:35 Авторские колонки
Мирослав Кржижек: «Государство — хороший слуга, плохой господин»
4334 0
Как не упустить «коронавирусную» компенсацию в 25 тысяч крон
14.04.2020 23:00 Бизнес
Как не упустить «коронавирусную» компенсацию в 25 тысяч крон
6314 0
Последние новости:
08
июня
В Праге вновь пройдет акция протеста против Андрея Бабиша
08.06.2020 15:30 Политика
В Праге вновь пройдет акция протеста против Андрея Бабиша
1601 0
Семимесячному Саше Мурашову с тяжелым генетическим заболеванием срочно требуется помощь
08.06.2020 13:57 Общество
Семимесячному Саше Мурашову с тяжелым генетическим заболеванием срочно требуется помощь
801 0
После трехмесячного перерыва поезда снова начали ходить в Словакию
08.06.2020 11:49 Общество
После трехмесячного перерыва поезда снова начали ходить в Словакию
1281 0
С 8 июня Чехия отменяет ряд ограничений, связанных с коронавирусом
08.06.2020 10:19 Общество
С 8 июня Чехия отменяет ряд ограничений, связанных с коронавирусом
4980 1
В Чехии ликвидируют последствия наводнения
08.06.2020 08:29 Общество
В Чехии ликвидируют последствия наводнения
1812 1
07
июня
В Польше за один день зафиксировано 576 случаев заражения covid-19
07.06.2020 10:18 Общество
В Польше за один день зафиксировано 576 случаев заражения covid-19
4717 1
05
июня
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
05.06.2020 14:53 Политика
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
4398 1
Комплекс Йештед ждет обширная реконструкция
05.06.2020 12:15 Общество
Комплекс Йештед ждет обширная реконструкция
1573 0
Уровень безработицы в мае вырос до 3,6%
05.06.2020 10:35 Экономика
Уровень безработицы в мае вырос до 3,6%
1047 0
Чехия сняла ограничения на поездки в Германию, Австрию и Венгрию
05.06.2020 08:35 Общество
Чехия сняла ограничения на поездки в Германию, Австрию и Венгрию
5126 0


Мобильная версия