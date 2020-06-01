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Чехи после карантина вновь стали тратить деньги

Чехи после карантина вновь стали тратить деньги

Марина Коханкова 1 0
С открытием границ и магазинов после окончания чрезвычайного положения чехи стали тратить больше. Банки выяснили это путем анализа платежей банковскими картами и снятия наличных в банкоматах.
Чехи после карантина вновь стали тратить деньги

Эпидемия коронавируса и последующие ограничения оказали значительное влияние на расходы домашних хозяйств. Это было особенно заметно в конце марта, когда расходы по платежным картам сократились на 24% в годовом исчислении. Однако уже в середине мая, по данным банка Česká spořitelna, доля платежей банковскими картами, интернет-платежей и снятия наличных через банкоматы была на 9% выше, чем за тот же период прошлого года. 

«Это показывает, что чехи не впали в депрессию, не стали значительно увеличивать свои сбережения и не откладывают покупку нужных им вещей», — говорит главный экономист ČS Давид Навратил.

Например, покупки в зоомагазинах во втором полугодии увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, похожие данные приводят розничные продавцы мебели и электроники. 

Equa bank сообщает, что в мае вдвое выросло количество операций по выдаче банкоматами наличных средств и карточных платежей, то есть показатели сейчас на уровне, который был до эпидемии. Как правило, чехи покупают одежду и обувь, а также увеличивают расходы на питание, лекарства и салоны красоты, однако, по мнению экономистов, это временное явление.

Опрос кадровой консалтинговой компании Randstad показал, что около 25% чешских компаний в связи с эпидемией уволили ряд сотрудников. Примерно на 20% сократились финансовые бонусы, на 10% — заработная плата. Только четверть компаний не ввела никаких ограничительных мер во время кризиса.

Источник: novinky.cz

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Темы
магазины банки Чехия коронавирус
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