Парламент Чехии поддержал отмену налога на покупку недвижимости

Нижняя палата парламента 27 мая приняла в первом чтении законопроект об отмене налога на приобретение недвижимости, который был подготовлен правительством. Сейчас 4% налог на покупку недвижимости оплачивается покупателем и ежегодно приносит государству около 13 млрд крон.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова считает этот налог несправедливым, потому что его платят только граждане. Например, компании могут обойти это, приобретая недвижимость путем покупки доли в другой компании, что, по словам министра, не может быть решено в рамках законодательства.

Предложение также исключит возможность вычета процентов, выплачиваемых по ипотеке, из налоговой базы в будущем. Возможность вычитать проценты останется для новых ипотечных кредитов, но только до конца 2021 года. В будущем уже не будет возможности вычитать проценты по кредитам, предоставленным с 1 января 2022 года.

Предполагается, что поправка будет иметь обратную силу. Это означает, что люди, у которых 31 март был крайний срок для подачи налоговой декларации (из-за пандемии это срок был отложен до конца августа), не должны будут платить налог. Если кто-то уже заплатил налог, деньги будут ему возвращены.

Источник: ceskenoviny.cz