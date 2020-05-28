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Парламент Чехии: 85% продуктов в магазинах должны быть чешскими

Парламент Чехии: 85% продуктов в магазинах должны быть чешскими

Марина Коханкова 637 0
Депутаты хотят ограничить продажу иностранных продуктов питания в чешских магазинах, чтобы к 2021 году доля чешских продуктов составила 55%, а к 2027 году — 85%.
Парламент Чехии: 85% продуктов в магазинах должны быть чешскими

Предложение депутатов Маргиты Балаштиковой (ANO) и Зденека Подала (SPD) может поставить под угрозу существование магазинов, специализирующиеся, например, на иностранных винах, сырах, русских и азиатских продуктах питания. Депутаты хотят, чтобы доля отечественных продуктов питания увеличивалась на 5 процентных пунктов каждый год до 2027 года. К инициативе присоединились и другие депутаты от партий ANO и SPD.

Критики говорят, что это будет означать значительное увеличение цен на продукты питания, а главное — реализовать такую инициативу очень сложно. Некоторые продукты вообще не производятся в Чехии. Кроме того, инициатива противоречит европейскому законодательству, в том числе статье 34 Договора о функционировании ЕС (SFEU), которая запрещает «ограничения на импорт и все меры, имеющие равнозначный эффект».

Директор Либерального института Мартин Панек считает, что самообеспечение продовольствием — дорогая и опасная идея. «Это сделает еду более дорогой для потребителей в нашей стране, вынуждая людей покупать продукты низкого качества. Где выращиваются более качественные фрукты, в нашей стране или на юге Европы?» — говорит Панек.

Источник: novinky.cz

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Темы
продукты Чехия Парламент ЧР
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