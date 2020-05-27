Еще один чешский туроператор отменяет все летние туры

Туроператор Alexandria отменяет все туры, запланированные на лето (до 31 августа). Это связано с введенными ограничениями на поездки за границу из-за пандемии Covid-19, говорится на сайте компании.

«Несмотря на то, что СМИ объявляют о возможных перелетах и пересечении границ по отдельным направлениям, реальность совершенно иная. На данный момент неясно, в какую страну и на каких условиях можно будет путешествовать. И только несколько стран обнародовали правила, регулирующие работу отелей летом 2020 года», — говорится в сообщении.

Клиенты, оплатившие аванс или полную стоимость путевки, получат специальный ваучер на будущие поездки, сообщает Alexandria.

«Хотя в отелях будут так называемые карантинные номера, до сих пор нет ответа на вопрос, что будет с туристами, которые заболеют. Согласно существующим правилам, местные органы власти также могут принять решение о помещении их в государственный карантин за пределами отеля», — говорится в сообщении. Также неясно, как и при каких условиях эти туристы смогут вернуться в Чешскую Республику.

Ранее все летние туры отменили чешские туроператоры Exim Tours и Fischer.

Источник: novinky.cz