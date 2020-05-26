Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия

Правительство на заседании 25 мая приняло пакет поправок, согласно которым НДС на гостиничные услуги, а также входные билеты на культурные и спортивные мероприятия будет снижен с 15 до 10%.

Кроме того, на 25% будет снижена пошлина, взимаемая за использование транзитных автомагистралей и дорог первой категории с грузового транспорта массой более 3,5 тонны. Изменения призваны помочь предпринимателям и компаниям, которые потеряли прибыль из-за эпидемии коронавируса.

«Благодаря принятым мерам мы взяли под контроль распространение коронавируса. Но из-за чрезвычайного положения гостиницы, фитнес-центры или бассейны пришлось закрыть, а выставки, концерты, театральные представления или спортивные матчи — отменить. Мы хотим помочь владельцам отелей, организаторам культурных и спортивных мероприятий выбраться из сложной финансовой ситуации, поэтому мы решили поддержать их, снизив налоговую нагрузку», — заявила министр финансов Алена Шиллерова.

Согласно проекту Министерства финансов, снижение НДС должно распространяться, например, на плату за вход в сауны и другие подобные объекты.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz