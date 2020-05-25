Минобороны Чехии потратило 2,8 млрд крон на покупку военной техники, часть которой неисправна

Об этом сообщило Верховное контрольное управление Чехии (NKÚ).
«Приобретая бронетехнику, Министерство обороны не учло расходы на весь ее жизненный цикл, хотя это предусмотрено постановлением правительства от 2011 года», — указали инспекторы. По их словам, из-за того, что министерство не учитывает расходы на обслуживание и ремонт техники на момент покупки, ведомство становится зависимым от поставщика ремонтных услуг и запасных частей, а эксплуатация бронетехники становится дороже. NKÚ обнаружило, что расходы на сервис и покупку запчастей увеличились с 194 млн крон в 2016 году до почти 780 млн крон в 2018-м.
Проблемы со снабжением запасными частями и обслуживанием проявились, например, у боевых машинах пехоты, бронетранспортеров или модернизированных танков. В период с 2016 по 2018 год работоспособны были менее 43% танков.
Источник: ceskenoviny.cz