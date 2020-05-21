Словаки смогут с 21 мая выезжать из страны на сутки

Начиная с 21 мая, жители Словакии могут на один день выезжать в отдельные страны, включая Чехию, без предъявления отрицательного теста на коронавирус при возвращении и необходимости карантина. Чехам такую возможность государство пока не предоставило.

Словаки смогут путешествовать в Польшу, Чехию, Венгрию, Австрию, Хорватию, Словению, Германию и Швейцарию. «Прежде всего, мы хотим обеспечить деловые переговоры и семейные визиты в этих странах», — сказал премьер-министр страны Игорь Матович. Такие поездки смогут совершать и иностранцы, у которых есть вид на жительство в Словакии. Однако после поездки в восемь указанных стран гражданин должен вернуться в Словакию в течение 24 часов. Соблюдение правил на пограничных пунктах будут проверять сотрудники полиции.

Чехи и иностранцы, которые хотят въехать в Чешскую Республику, пока все еще должны предъявлять тест с отрицательным результатом на коронавирус.

«Лица, въезжающие на территорию Чешской Республики, по-прежнему обязаны представить отрицательный тест RT-PCR на COVID 19 не старше 4 дней после въезда или сообщить о своем въезде на региональную гигиеническую станцию, которая принимает решение о карантинных мерах» — сообщает чешский МИД.

После начала пандемии Covid-19 Словакия ввела пограничный контроль и разрешает въезд в страну только через отдельные пункты пересечения границы. Ранее на этой неделе, после видеоконференции с коллегами из Чехии и Австрии, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что государство примет решение к середине июня, открывать ли границы с двумя соседними странами. По его словам, к этой дате Чехия и Австрия планируют ослабить режим на границах с некоторыми из своих соседей.

В Словакии число подтвержденных случаев коронавируса росло медленно в последние четыре недели. Подавляющее большинство из 1502 зараженных были вылечены, 28 человек умерли от коронавируса.

Источник: novinky.cz