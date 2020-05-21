Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.11
USD
24.76
RUB
0.35
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04n 12 °C
Словаки могут с 21 мая выезжать из страны на сутки

Словаки могут с 21 мая выезжать из страны на сутки

Марина Коханкова 713 0
Начиная с 21 мая жители Словакии могут на один день выезжать в отдельные страны, включая Чехию, без предъявления отрицательного теста на коронавирус при возвращении и необходимости карантина. Чехам такую возможность государство пока не предоставило.
Словаки могут с 21 мая выезжать из страны на сутки

Словаки смогут путешествовать в Польшу, Чехию, Венгрию, Австрию, Хорватию, Словению, Германию и Швейцарию. «Прежде всего мы хотим обеспечить деловые переговоры и семейные визиты в этих странах», — сказал премьер-министр страны Игорь Матович. Такие поездки смогут совершать и иностранцы, у которых есть вид на жительство в Словакии. Однако после поездки в восемь указанных стран гражданин должен вернуться в Словакию в течение 24 часов. Соблюдение правил на пограничных пунктах будут проверять сотрудники полиции. 

Чехи и иностранцы, которые хотят въехать в Чешскую Республику, пока все еще должны предъявлять тест с отрицательным результатом на коронавирус.

«Лица, въезжающие на территорию Чешской Республики, по-прежнему обязаны представить отрицательный тест RT-PCR на covid-1 не старше четырех дней или сообщить о своем въезде на региональную гигиеническую станцию, которая примет решение о карантинных мерах», —поясняет чешский МИД.

После начала пандемии covid-19 Словакия ввела пограничный контроль и разрешает въезд в страну только через отдельные пункты пересечения границы. Ранее на этой неделе после видеоконференции с коллегами из Чехии и Австрии министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что государство примет решение о возможном открытии границ с двумя соседними странами к середине июня. Он отметил, что к этой дате Чехия и Австрия планируют ослабить режим на границах с некоторыми из своих соседей.

В Словакии число подтвержденных случаев коронавируса в последние четыре недели росло медленно. Подавляющее большинство из 1502 зараженных были вылечены, 28 человек умерли от коронавируса.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Словакия Чехия иностранцы
Читайте
по теме 
Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы
21.05.2020 16:48 Общество
Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы
837 0
В школы 25 мая вернется от 40 до 60% учеников начальных классов
21.05.2020 14:24 Общество
В школы 25 мая вернется от 40 до 60% учеников начальных классов
486 0
В Чехии растет количество новых случаев заражения коронавирусом
21.05.2020 11:50 Общество
В Чехии растет количество новых случаев заражения коронавирусом
4911 0
Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле упали на 75%, в Чехии — на 88,5%
20.05.2020 11:48 Авто
Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле упали на 75%, в Чехии — на 88,5%
1219 0
Последние новости:
21
мая
В пражском районе Жижков площадь ушла под воду
21.05.2020 23:45 Общество
В пражском районе Жижков площадь ушла под воду
84 0
Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы
21.05.2020 16:48 Общество
Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы
837 0
В школы 25 мая вернется от 40 до 60% учеников начальных классов
21.05.2020 14:24 Общество
В школы 25 мая вернется от 40 до 60% учеников начальных классов
486 0
В Чехии растет количество новых случаев заражения коронавирусом
21.05.2020 11:50 Общество
В Чехии растет количество новых случаев заражения коронавирусом
4911 0
Синоптики обещают дождливую погоду в конце недели
21.05.2020 10:28 Общество
Синоптики обещают дождливую погоду в конце недели
1061 0
20
мая
Инфляция в Чехии стала самой высокой в Евросоюзе
20.05.2020 17:41 Экономика
Инфляция в Чехии стала самой высокой в Евросоюзе
4339 0
Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива
20.05.2020 14:00 Экономика
Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива
1774 0
Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов
20.05.2020 10:00 Общество
Администрация Праги предложила бесплатный сервис для велосипедистов
1463 0
19
мая
Почти две трети инфицированных коронавирусом в Чехии поправились
19.05.2020 20:36 Общество
Почти две трети инфицированных коронавирусом в Чехии поправились
5664 0
В Праге на крышах АЗС активисты Extinction Rebellion провели акцию протеста
19.05.2020 13:46 Общество
В Праге на крышах АЗС активисты Extinction Rebellion провели акцию протеста
1555 0


Мобильная версия