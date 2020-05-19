Проверки на границах будут выборочными, а тесты на covid-19 — обязательными не для всех стран

С 8 июня Чешская Республика планирует отказаться от обязательных тестов на covid-19 при возвращении из стран с низким уровнем заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех после заседания правительства.

Фото: Václav Pancer

Правительство согласилось ослабить пограничный режим с 26 мая, подтвердил министр. Проверки на границах будут выборочными, пересечение границ разрешат на нескольких переходах. «Тем не менее нужно будет показать отрицательный тест на covid-19», — предупредил Войтех.

Но это, по его словам, может измениться 8 июня. После этой даты только люди, возвращающиеся из так называемых стран высокого риска, должны будут по-прежнему показывать отрицательный тест. «При прибытии из стран, где эпидемиологическая ситуация благоприятная, отрицательный тест больше не понадобится», — сказал министр здравоохранения.

Как уже сообщал 420on.cz, Австрия отменила пограничный контроль, открыв все пограничные пункты с Чехией, Словакией и Венгрией. Проверки на коронавирус на границах выборочные.

Министерство иностранных дел Чехии работает над тем, чтобы к середине июня удалось полностью открыть границы со всеми соседними государствами. Ведомство ведет со странами переговоры о конкретных условиях, наибольший прогресс достигнут в переговорах с Австрией, заявил министр иностранных дел Томаш Петржичек.

«На рубеже мая и июня мы должны установить четкие сроки открытия границ с нашими соседями», — сказал Петржичек. По словам министра, первоначально открытие границ с Австрией и Словакией планировалось на 8 июня, но с учетом развития эпидемиологической ситуации возможна более ранняя дата. По его словам, граница с Германией может открыться 15 июня. «В Польше, на мой взгляд, это будет не позднее середины июня», — сказал он.

В ближайшее время правительство также обсудит вопрос открытия границ со Словакией.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz