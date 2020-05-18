Минтруда планирует увеличить размер пособия по безработице

Чешская Республика должна будет временно увеличить пособия по безработице из-за последствий кризиса, связанного с коронавирусом. Об этом заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова, выступая на чешском телевидении.

По ее словам, в настоящее время существует три сценария увеличения размера пособия. Один из них предполагает выплату безработным 500 крон в день, то есть 15 тысяч крон в месяц. Минимальный размер оплаты труда в стране сейчас составляет 14 600 крон, а размер пособия по безработице — 8500 крон.

«Нам придется временно увеличить размер пособий по безработице, чтобы спасти экономику и людей, которые все сделали правильно», — сказала Малачова.

Уровень безработицы в Чешской Республике вырос в апреле до 3,4% против 3% в марте. На учете в отделениях труда состояли 254 040 соискателей. Согласно свежим данным министерства, на 14 мая число безработных увеличилось до 261 777 человек, а уровень безработицы достиг 3,5%.

Источник: novinky.cz