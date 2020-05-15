Аналитики прогнозируют снижение цен на автомобили

«Я не удивлюсь, если цены упадут на десятки процентов. Недорогие машины могут подешеветь на десятки тысяч, а для автомобилей стоимостью около 1 млн крон это будут сотни тысяч. Автомобили могут быть дешевле на целых 25 процентов», — сказал экономист Czech Fund Лукаш Кованда.
По словам аналитика Cyrrus Петра Пелце, у производителей автомобилей не было слишком высокой маржи до кризиса из-за сильной конкуренции, которую они теперь должны будут снизить. «Они будут бороться за выживание. Это будет попытка предлагать автомобили даже при нулевой марже. Скидки достигнут нескольких десятков тысяч крон», — сказал Пельц.
При этом сами автопроизводители сомневаются в снижении цен. «Мы считаем, что общее снижение цен на транспортные средства является абсолютно нереальным, отчасти из-за неблагоприятного развития обменного курса кроны и огромного роста расходов», — сказал секретарь Ассоциации импортеров автомобилей Йозеф Покорны.
Источник: novinky.cz