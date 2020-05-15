Аналитики прогнозируют снижение цен на автомобили

Люди, которые планируют купить автомобиль, сэкономят в ближайшее время. Из-за низкого спроса во время эпидемии коронавируса розничные продавцы должны будут существенно снизить цены на автомобили.

«Я не удивлюсь, если цены упадут на десятки процентов. Недорогие машины могут подешеветь на десятки тысяч, а для автомобилей стоимостью около 1 млн крон это будут сотни тысяч. Автомобили могут быть дешевле на целых 25 процентов», — сказал экономист Czech Fund Лукаш Кованда.

По словам аналитика Cyrrus Петра Пелце, у производителей автомобилей не было слишком высокой маржи до кризиса из-за сильной конкуренции, которую они теперь должны будут снизить. «Они будут бороться за выживание. Это будет попытка предлагать автомобили даже при нулевой марже. Скидки достигнут нескольких десятков тысяч крон», — сказал Пельц.

При этом сами автопроизводители сомневаются в снижении цен. «Мы считаем, что общее снижение цен на транспортные средства является абсолютно нереальным, отчасти из-за неблагоприятного развития обменного курса кроны и огромного роста расходов», — сказал секретарь Ассоциации импортеров автомобилей Йозеф Покорны.

Источник: novinky.cz