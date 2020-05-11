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Товары из китайских интернет-магазинов могут подорожать вдвое

Товары из китайских интернет-магазинов могут подорожать вдвое

Марина Коханкова 799 0
Небольшие посылки, которые чехи заказывают в интернет-магазинах за пределами ЕС, в том числе в Китае, в следующем году, вероятно, станут значительно дороже. Это предусматривает поправка, которую правительство Чехии обсудит в понедельник.
Товары из китайских интернет-магазинов могут подорожать вдвое

Изменения связаны с новыми правилами ЕС о трансграничной электронной торговле. Согласно этим правилам, с 2021 года будет отменено освобождение от уплаты НДС для импорта небольших партий товаров стоимостью менее 22 евро (около 550 крон). Это обеспечит дополнительные налоговые поступления в размере 7 млрд евро.

Таким образом, с января 2021 года товары из китайских интернет-магазинов подорожают более чем на 100%, считает аналитик Czech Fund Лукаш Кованда. Например, товары за десять евро (т.е. 270 крон) теперь будут облагаться НДС. Таким образом, вместо 270 крон клиент заплатит за товар 327 крон. Кроме того, ему нужно будет заполнить таможенную декларацию. Сейчас такую услугу предлагает Чешская почта по цене в 200 крон.

Это означает, что клиент, который сейчас платит за товар 270 крон, после 1 января 2021 года заплатит за такую же посылку 569 крон включая НДС, подсчитал Кованда.

«С 1 января 2021 года новые правила будут применяться к налогу на добавленную стоимость при импорте малоценных грузов в государства — члены Европейского Союза. Основной целью этих новых правил является устранение существующего неравного налогового режима в отношении дистанционных продаж в Европейском союзе по сравнению с импортом из третьих стран», — говорится в материалах правительства.

По данным Чешской почты, в прошлом году в стране было зарегистрировано 28 млн посылок стоимостью менее 22 евро каждая, полученных из третьих стран. По оценкам портала Plná peněženka, только на Рождество чехи купили в китайских интернет-магазинах товары на 380 млн крон.

Источник: echo24.cz

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Темы
таможня Чешская почта магазины Китай интернет
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