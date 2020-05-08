Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.32
USD
25.22
RUB
0.34
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
04d 21 °C
С 18 мая «Чешские авиалинии» возобновят авиасообщение с рядом европейских городов

С 18 мая «Чешские авиалинии» возобновят авиасообщение с рядом европейских городов

Марина Коханкова 254 0
«Чешские авиалинии» (ČSA) возобновят полеты по четырем маршрутам с 18 мая, включая рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам. Авиаперелеты в Киев будут доступны с 24 мая, а через день — в Одессу и Бухарест.
С 18 мая «Чешские авиалинии» возобновят авиасообщение с рядом европейских городов
Пражский аэропорт объявил об этом в Twitter. 
 
Из-за кризиса авиакомпания в марте прекратила все регулярные рейсы из Чешской Республики и обратно. Заместитель премьер-министра Карел Гавличек заявил после заседания правительства, что государство должно позаботиться о поддержке авиакомпании Smartwings (ČSA принадлежит к группе Smartwings).
 
Пресс-секретарь ČSA Владимира Дюфкова ранее объявила, что запуск первых рейсов будет зависеть от условий поездок в отдельные страны. На первом этапе будут запущены авиаперелеты в страны, которые в меньшей мере ограничивают въезд иностранцев.
 
Таким образом, «Чешские авиалинии» присоединятся к перевозчикам, которые возобновили работу в пражском аэропорту в начале мая. Первым перевозчиком была авиакомпания Eurowings с рейсами в Дюссельдорф. С 3 мая она летает туда два раза в неделю. 4 мая авиакомпания KLM также начала летать в Амстердам каждый день. 
 
Источник: ceskenoviny.cz
 
Рассказать всем:
Темы
авиакомпании Чешские авиалинии Чехия коронавирус
Читайте
по теме 
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта
15.03.2020 19:18 Общество
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта
9772 0
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
12.03.2020 13:01 Экономика
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
14346 0
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
02.03.2020 10:53 Общество
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
19470 0
Пражский аэропорт предупредил об изменении процедуры регистрации на некоторые рейсы
13.02.2020 10:47 Общество
Пражский аэропорт предупредил об изменении процедуры регистрации на некоторые рейсы
9562 0
Последние новости:
08
мая
Владимир Поморцев: Обещание выполнено
08.05.2020 01:29 Авторские колонки
Владимир Поморцев: Обещание выполнено
841 0
07
мая
Носить маски на улице придется еще больше месяца
07.05.2020 18:49 Общество
Носить маски на улице придется еще больше месяца
2042 0
Минздрав получит право закрывать магазины и запрещать отдельные виды деятельности
07.05.2020 18:27 Экономика
Минздрав получит право закрывать магазины и запрещать отдельные виды деятельности
1486 0
Станция «Опатов» будет закрыта в эти и следующие выходные
07.05.2020 14:11 Экономика
Станция «Опатов» будет закрыта в эти и следующие выходные
775 0
На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег
07.05.2020 11:30 Общество
На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег
1432 0
Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%
07.05.2020 10:00 Экономика
Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%
1534 0
06
мая
Министерство образования объявило даты экзаменов
06.05.2020 16:42 Общество
Министерство образования объявило даты экзаменов
3944 0
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
06.05.2020 14:55 Общество
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
1072 0
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
06.05.2020 11:45 Общество
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
1389 0
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу
06.05.2020 08:50 Общество
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу
3570 0


Мобильная версия