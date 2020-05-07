Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.1
USD
25.12
RUB
0.34
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%

Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%

Марина Коханкова 518 0
Сокращение чешского валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году составит 6,2% из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Это более серьезные последствия, чем падение экономики во время финансового кризиса в 2009 году.
Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%

Такой прогноз содержится в докладе об оценке макроэкономической ситуации, опубликованном Европейской комиссией. По мнению аналитиков, в 2021 году чешская экономика также не достигнет уровня 2019 года: ее рост составит 5%.

В дополнение к снижению производства чешская экономика, ориентированная на экспорт, будет фиксировать снижение спроса на товары в других странах. Ожидается, что уровень безработицы в стране вырастет примерно до 5% в 2021 году, а инфляция несколько снизится, в основном из-за падения цен на нефть и снижения спроса. 

Источник: eurozpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия экономика
Читайте
по теме 
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу
06.05.2020 08:50 Общество
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу
3082 1
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
05.05.2020 17:05 Экономика
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
1637 0
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
05.05.2020 11:00 Общество
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
11652 0
В Чехии ученые разрабатывают вакцину против COVID-19
04.05.2020 18:49 Общество
В Чехии ученые разрабатывают вакцину против COVID-19
1878 0
Последние новости:
07
мая
На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег
07.05.2020 11:30 Общество
На выходных в Чехии будет летняя погода, на следующей неделе возможен снег
344 0
06
мая
Министерство образования объявило даты экзаменов
06.05.2020 16:42 Общество
Министерство образования объявило даты экзаменов
2650 1
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
06.05.2020 14:55 Общество
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
858 1
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
06.05.2020 11:45 Общество
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
1073 2
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу
06.05.2020 08:50 Общество
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу
3082 1
Во время реконструкции Вацлавской площади найдены сотни камней, вырезанных из еврейских надгробий
06.05.2020 10:00 Общество
Во время реконструкции Вацлавской площади найдены сотни камней, вырезанных из еврейских надгробий
2313 1
05
мая
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
05.05.2020 17:05 Экономика
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
1637 0
От майских заморозков могут пострадать фруктовые деревья
05.05.2020 12:58 Экономика
От майских заморозков могут пострадать фруктовые деревья
1272 0
Иностранцы после окончания ЧП смогут легально оставаться в Чехии до 17 июля
05.05.2020 09:30 Общество
Иностранцы после окончания ЧП смогут легально оставаться в Чехии до 17 июля
13644 0
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
05.05.2020 11:00 Общество
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
11652 0


Мобильная версия