Падение чешской экономики в 2020 году составит 6,2%

Сокращение чешского валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году составит 6,2% из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Это более серьезные последствия, чем падение экономики во время финансового кризиса в 2009 году.

Такой прогноз содержится в докладе об оценке макроэкономической ситуации, опубликованном Европейской комиссией. По мнению аналитиков, в 2021 году чешская экономика также не достигнет уровня 2019 года: ее рост составит 5%.

В дополнение к снижению производства чешская экономика, ориентированная на экспорт, будет фиксировать снижение спроса на товары в других странах. Ожидается, что уровень безработицы в стране вырастет примерно до 5% в 2021 году, а инфляция несколько снизится, в основном из-за падения цен на нефть и снижения спроса.

Источник: eurozpravy.cz