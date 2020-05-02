Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.49
USD
24.78
RUB
0.33
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04n 8 °C
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары

Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары

Марина Коханкова 1676 0
Продукты питания подорожают не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за засухи, которая в Чехии, по оценкам экспертов, самая сильная за последние 500 лет. Кроме того, многие овощи и фрукты поступали из Италии и Испании, а сейчас эти страны не способны удовлетворить спрос других государств.
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары

«Можно ожидать роста цен на фрукты и овощи. Это связано с нехваткой сезонных рабочих в Чешской Республике и неблагоприятными для производителей погодными условиями», — заявил пресс-секретарь компании Tesco Вацлав Коуколичек.

«В нашей стране большая часть предложений поступает от отечественных поставщиков, особенно в сезон. Однако в настоящее время урожай на чешских полях и в теплицах очень ограничен, и мы ждем полного вегетационного периода, поэтому предложение дополняется импортом», — сказал Йиржи Маречек, директор по коммуникациям сети магазинов Albert.

«В целом мы наблюдаем рост спроса на фрукты и овощи в нынешней ситуации, когда люди готовят дома и стараются есть здоровую пищу. Однако предложение не всегда может покрыть возросший спрос», — подтвердила пресс-секретарь сети магазинов Globus Лютфия Волфова.

По словам Петра Бены, директора по продажам компании Alza, в Чехии будут расти цены и на электротовары: из-за роста курса евро и доллара подорожает все, что изготавливается не в Чехии. «Грубая оценка составляет около 10% в соответствии с изменениями обменного курса. Некоторые мобильные телефоны уже стали дороже, как и ноутбуки», — сказал он.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус цены продукты электроника Чехия
Читайте
по теме 
Автокинотеатры в Праге: для тех, кто устал смотреть кино дома
02.05.2020 15:35 О Праге
Автокинотеатры в Праге: для тех, кто устал смотреть кино дома
264 0
Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны
01.05.2020 19:17 Общество
Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны
3074 0
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
30.04.2020 22:03 Общество
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
6751 0
Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле
30.04.2020 15:00 Общество
Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле
2732 0
Последние новости:
01
мая
Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны
01.05.2020 19:17 Общество
Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны
3074 0
В Праге установили мемориальную доску в память о власовцах
01.05.2020 17:13 Общество
В Праге установили мемориальную доску в память о власовцах
1963 0
Консульский отдел посольства РФ возвращается к обычному режиму работы
01.05.2020 12:00 Общество
Консульский отдел посольства РФ возвращается к обычному режиму работы
1967 0
30
апреля
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
30.04.2020 22:03 Общество
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
6751 0
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
30.04.2020 18:34 Экономика
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
3865 0
С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан
30.04.2020 17:50 Культура
С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан
1372 0
Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле
30.04.2020 15:00 Общество
Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле
2732 0
Минздрав: частичное снятие ограничений не оказало негативного влияния на развитие эпидемии
30.04.2020 11:37 Общество
Минздрав: частичное снятие ограничений не оказало негативного влияния на развитие эпидемии
2320 0
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
30.04.2020 10:32 Общество
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
3518 0
Мобильное приложение Lítačka скачали 519 тысяч пользователей
30.04.2020 12:00 Экономика
Мобильное приложение Lítačka скачали 519 тысяч пользователей
3393 0


Мобильная версия