Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости

Чешское правительство в четверг, 30 апреля, утвердило отмену налога на приобретение недвижимости. Глава Министерства финансов Алена Шиллерова объяснила такое решение желанием помочь молодым семьям во время коронакризиса.

Данный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новостроек. Сейчас налог на приобретение недвижимости в Чехии составляет 4%. До 2016 года его должен был платить продавец, а теперь — покупатель. От налога освобождены те, кто получает недвижимость в наследство или на основании договора дарения.

О намерении отменить этот налог Шиллерова объявила еще в марте. Теперь инициативу предстоит рассмотреть нижней палате чешского парламента.

Источник: novinky.cz