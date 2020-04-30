Мобильное приложение Lítačka скачали 519 тысяч пользователей

Пражское интегрированное мобильное транспортное приложение PID Lítačka уже загрузили на свои мобильные телефоны 519 тысяч человек и регулярно используют около 300 тысяч человек. За последние две недели каждый день добавляется около 300 новых пользователей.

Приложение PID Lítačka — бесконтактный и, следовательно, самый безопасный способ покупки билетов. Это мобильное приложение позволяет покупать сразу несколько билетов, а затем пересылать их своим близким или друзьям. Пассажиры также могут приобрести проездные и управлять ими прямо в приложении.

«Я регулярно пользуюсь приложением PID Lítačka и рекомендую его всем. Вы можете комфортно путешествовать с ним не только в Праге, но и в Среднечешском крае», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Помимо покупки билетов, приложение позволяет найти наиболее подходящие маршруты и текущие отправления автобусов с учетом актуальных задержек, оплатить парковку в зонах P + R, просмотреть ограничения, текущую информацию и многое другое. Приложение можно бесплатно скачать в Google Play или App Store. Более подробная информация размещена на app.pidlitacka.cz.

Источник: praha.eu