Убытки малых и средних предприятий в Праге превысят 600 млрд крон

Убытки малых и средних предприятий в Праге за два месяца можно оценить примерно в 200 млрд крон. В течение ближайших 12 месяцев сумма убытков для бизнеса составит от 400 до 560 млрд крон, говорится в исследовании компании PricewaterhouseCoopers.

Из-за пандемии Covid-19 и принятия чрезвычайных мер большое количество рабочих мест и экономическое функционирование малых и средних предприятий и других поставщиков услуг в столице находится под угрозой.

«Нам необходимо понять масштабы проблемы, подготовиться к ней и понять, как это повлияет на нашу жизнь. Только тогда мы сможем преодолеть это вместе. Хотя в столице проживает 12% населения Чешской Республики, доля Праги составляет 26% валового внутреннего продукта всего государства. Налоги, собираемые в Праге, перераспределяются государством на другие регионы. Если экономика Праги остановится, у других городов и муниципалитетов также не будет денег», — пояснил заместитель мэра Праги по финансам и бюджету Павел Выгнанек.

«Цифры из анализа вызывают тревогу. Ущерб оказался больше, чем мы ожидали. Государственная помощь недостаточна и предназначена только для избранных», — прокомментировал глава «Объединённых сил Праги» Йиржи Поспишил. В секторе малого и среднего бизнеса в Праге заняты свыше 330 000 человек. Минимальный размер убытков, оцениваемый в 600 млрд крон (более одной пятой объема производства), означает потерю десятков тысяч рабочих мест. Прага имеет специфическую структуру малых и средних предприятий. Многие из них работают в сфере услуг, особенно в сфере туризма, гостиничного бизнеса или культуры. Здесь доходы упали практически до нуля.

По мнению PWC, государству необходимо ускорить помощь пражским предпринимателям. Программы Covid I и II были для них недоступны, и город предложил программу Covid Prague из собственных ограниченных ресурсов.

«С точки зрения количества высвобождаемых средств государственная поддержка больше ориентирована на крупные компании, но в Праге основная поддержка — для небольших компаний, которые привносят в город инновационные ноу-хау. Мы пожертвовали 600 млн крон из нашей операционной программы, которая изначально была предназначена для поддержки инноваций», — сказал Вит Шимрал, советник мэра по предпринимательству и инновациям.

Источник: praha.eu