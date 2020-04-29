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Каждую неделю в Праге появляется 2000 новых объявлений об аренде квартир

Каждую неделю в Праге появляется 2000 новых объявлений об аренде квартир

Марина Коханкова 338 1
Владельцы квартир, которые ранее сдавались в краткосрочную аренду через платформы типа Airbnb, все больше предлагают их агентствам недвижимости для долгосрочной аренды. Каждую неделю появляется около 2000 новых объявлений. Это привело к снижению цены на аренду квартир в среднем на 10%.
Фото: Inna Bystrakova
Каждую неделю в Праге появляется 2000 новых объявлений об аренде квартир

Так, аренда квартиры в Праге площадью 60 квадратных метров стала дешевле примерно на 1800 крон в месяц. В региональных городах за пределами столицы средние цены упали на 5%. «Если это вызвано резким ростом предложений по аренде квартир, то ситуация стабилизируется после возвращения туристов. В противном случае стабилизация рынка аренды займет период от нескольких месяцев до нескольких лет», — прокомментировал Мирослав Линхарт, руководитель отдела недвижимости в Deloitte. 

Каждый год от 10 тысяч до 15 тысяч человек приезжают в мегаполис в поисках аренды квартиры на длительный срок. «В некоторых случаях стоимость аренды упала на 30% по сравнению с рыночной ценой в феврале. Это квартиры, предназначенные для краткосрочной аренды, и вопрос в том, как долго они будут оставаться на рынке, возможно, это временная ситуация», — сказала Илона Манчикова, директор внутренней части сети недвижимости Sotheby's International Realty. 

По словам директора агентства недвижимости Lexxus Петра Вишновского, владельцы пытаются арендовать эти квартиры максимум на один год. Тем не менее, квартиры, изначально предназначенные для краткосрочной аренды, представляют собой очень специфическую категорию, и может быть нелегко разместить их на рынке. «Они находятся в престижных местах, они часто нетипичные по размеру или планировке. Если владельцы хотят сдать их в аренду местному жителю, они должны радикально снизить цену, иначе они не добьются успеха», — отметил Хендрик Мейер, генеральный директор Bezrealitky.cz.

Источник: e15.cz

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Темы
квартиры аренда недвижимости Прага Чехия коронавирус
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