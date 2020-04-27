Škoda Auto возобновила производство

Škoda Auto 27 апреля возобновила производство на всех трех заводах в Чешской Республике. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь компании Томаш Котера. Заводы Škoda Auto приостановили работу 18 марта из-за пандемии коронавируса.

Фото: Škoda Auto

«Я могу подтвердить, что все виды деятельности, которые были запланированы на 6:00, успешно начались, и производство возобновилось», — сказал Котера. Утром сотрудники вернулись на предприятия в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби. Профсоюзы Škoda Auto ранее заявляли, что начало производства будет непростым и будет отличаться от ситуации, например, после отпусков.

После приостановки на заводах Škoda Auto будут две дневные смены вместо стандартных трех, ночная смена пока отменяется. Автомобили начнут сходить с производственных линий в ближайшие дни, а их сборку запустят во вторник, сообщил Богдан Войнар, член совета директоров. По его словам, ночной смены, вероятно, не будет еще две недели. Завод в Квасинах загрузят на 50% мощности, в Млада-Болеславе ситуация будет лучше.

В прошлом году Škoda Auto продала 1,24 млн автомобилей по всему миру. На заводах работают почти 39 тысяч сотрудников, в том числе 34 тысяч в Чешской Республике.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz