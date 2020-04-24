Прага готовит льготные программы для внутреннего туризма

В этом сезоне администрация Праги в сотрудничестве с Prague City Tourism готовит кампанию по привлечению местных гостей в Прагу. По мнению властей, это поможет хотя бы частично снизить значительную потерю доходов от иностранного туризма.

«Я хочу использовать период закрытия границ, чтобы привлечь туристов, в которых мы заинтересованы — тех, кто посещает рестораны, галереи и концерты в Праге и проводит в столице больше чем одну ночь. Это возможность избавиться от дешевого алкотуризма. В то же время ясно, что летний сезон полностью или в основном потерян с точки зрения иностранного туризма. Кризис лишил нас ключевого дохода, но, с другой стороны, он дает нам возможность снова сделать Прагу городом, в котором чешским семьям понравится», — сказала советник мэра Праги по культуре и туризму Гана Тржештикова.

Prague City Tourism разработал три сценария в соответствии с возможными датами открытия границ. Местные туристы будут ключевыми, однако если границы будут открыты в мае или июне, кампания будет расширена за пределы Чехии, поскольку иностранные туристы тратят в Праге значительно больше. Если границы будут открыты, приедут в основном туристы из соседних стран.

Для местных гостей Прага готовит программу льгот, связанных с пребыванием в ​​отелях и пансионатах. Это будут в том числе скидки и бесплатное посещение ряда объектов для туристов, которые останутся в Праге на несколько дней.

Ежегодно иностранные гости тратят в Чешской Республике более 170 млрд крон, добавила Тржештикова.

Источник: praha.eu