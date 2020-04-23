Суд отменил меры Минздрава, ограничивающие торговлю и свободное передвижение в Чехии

Пражский городской суд отменил с 27 апреля четыре меры Министерства здравоохранения, которые ограничивали свободное передвижение и розничную торговлю в связи с пандемией коронавируса. Суд постановил, что эти меры были незаконными.

Суд удовлетворил иск эксперта по медицинскому праву Ондржея Достала, который, помимо прочего, указал, что принятые Минздравом меры были произвольными, хаотичными и нелогичными. Решение Пражского городского суда является окончательным.

Правительство Чехии первоначально объявило о запрете на свободное передвижение в соответствии с кризисным законом 16 марта. Однако на заседании 23 марта все полномочия получило Министерство здравоохранения, которое принимало ряд ограничительных мер на основании закона об охране здоровья. Было запрещено собираться на улице группами более двух человек (кроме членов семьи). Другие меры, например закрытие магазинов, также были приняты Минздравом. Таким образом правительство постаралось избежать компенсации за ущерб, нанесенный предпринимателям чрезвычайными мерами.

Председатель сената Штепан Выборны подчеркнул, что даже в нынешней ситуации органам государственной власти необходимо придерживаться правил, чтобы максимально сохранить верховенство закона. По его словам, правительство должно было принять меры в условиях кризисного правового режима. «Суд не согласен с предоставлением такой власти только одному министерству», — заявил Штепан Выборны.

Достал в своем иске указывал на то, что министерство обосновало ограничения только общим упоминанием о появлении болезни covid-19 в Чешской Республике и необходимости ограничить ее распространение. По его словам, эта формулировка противоречит как требованиям закона, так и выводам медицинской науки. Он также заявил, что чешское государство не соблюдало свой собственный план борьбы с пандемией, и правила и меры устанавливали политики, а не эксперты, основываясь на текущем общественном мнении. Он охарактеризовал действия министерства как «правовую хитрость».

Источник: seznamzpravy.cz