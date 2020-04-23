Рынок аренды в Праге: владельцы квартир борются за клиентов

Рынок недвижимости в Праге продолжает характеризоваться растущим предложением аренды квартир. Если в феврале этого года на сервере Bezrealitky ежедневно появлялось около 50 новых рекламных объявлений о сдаче квартир в аренду, то в марте их было уже 84, а в апреле — 75.

Владельцы квартир, сдававшие недвижимость в краткосрочную аренду, сейчас активно выставляют на сайт свои предложения (около 20-25 новых объявлений появляется ежедневно).

По словам директора портала Bezrealitky Хендрика Мейера, таким способом часто предлагается аренда без договора и, например, только на один месяц, поскольку владельцы все еще надеются на изменение ситуации с туризмом летом. Однако ослабление правительственных ограничений должно завершиться лишь 8 июня, и летом массового возвращения туристов в Прагу не ожидается. Например, Ассоциация гостиниц и ресторанов Чехии прогнозирует, что туристический сезон начнется не раньше осени, и то не в массовом порядке.

Предложение включает квартиры, которые предназначались для сдачи через Airbnb. Если 26 марта на портале Sreality было около 6900 квартир в аренду, то сейчас их количество превысило 7900.

Многие владельцы жилья снижают стоимость аренды, чтобы привлечь клиентов. Однако несмотря на то, что цены в некоторых районах упали на десятки процентов, проживание в столице слишком дорогое в сравнении с доходами населения, и многие уезжают из Праги. Хендрик Мейер подтверждает эту тенденцию: продажи квартир и домов в Среднечешском крае растут второй месяц подряд, несмотря на общенациональный спад. «В основном за это отвечают жители Праги, переселяющиеся из-за сложившейся ситуации», — говорит Мейер.

Продажи новых квартир в Праге упали почти вдвое, что следует из мартовских данных, опубликованных сервером CenovaMapa.org. Из-за чрезвычайного положения в марте было продано на несколько сотен меньше новых квартир, что в контексте доходов застройщиков означает падение рынка примерно на 1,6 млрд крон.

Источник: forbes.cz