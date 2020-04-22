В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%

По данным Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам выросла в течение первого квартала и составила 2,45%.
Объем выданных ипотечных кредитов в марте снизился до 13,8 млрд крон. По сравнению с предыдущим месяцем, когда люди оформили кредиты на общую сумму 18,6 млрд крон, рынок в марте сократился на 25,5%. То же самое относится и к числу заключенных ипотечных договоров. В феврале их было оформлено 7092, а в марте — 5503.
По данным Fincentrum Hypoindex, средняя сумма ипотечного кредита в марте сократилась на 103,4 тысячи крон и составила 2,5 млн крон.
Источник: e15.cz