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Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии

Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии

Марина Коханкова 4558 0
Во вторник премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил телеканалу Prima, что он, как и другие министры от ANO, не поддерживает продление чрезвычайного положения. Глава Центрального кризисного штаба Ян Гамачек, который выступал за продление ЧП, заявил, что если глава кабмина против, то нет смысла настаивать на этом.
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии

«Мы должны приводить аргументы», — сказал Бабиш, добавив, что министры — представители партии ANO — не поддерживают инициативу о продлении ЧП, хотя представители социал-демократов в свою очередь считают целесообразным продлить срок чрезвычайного положения. Правительство решит этот спорный вопрос на заседании 23 апреля.

Чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса действует в Чешской Республике до 30 апреля. Чтобы продлить этот срок, правительство должно обратиться в парламент. 

Оппозиция также скептически относится к дальнейшему продлению чрезвычайного положения. «На последнем заседании мы сказали, что хотим знать причины, по которым правительству необходимо продлить чрезвычайное положение. Правительство не привело аргументы, в чрезвычайной ситуации нет необходимости, мы не видим причин для этого и не будем поддерживать какое-либо продление ЧП. Я даже не знаю, что нас убедит», — сказал глава ODS Петр Фиала.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия правительство Андрей Бабиш
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