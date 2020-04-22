Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии

«Мы должны приводить аргументы», — сказал Бабиш, добавив, что министры — представители партии ANO — не поддерживают инициативу о продлении ЧП, хотя представители социал-демократов в свою очередь считают целесообразным продлить срок чрезвычайного положения. Правительство решит этот спорный вопрос на заседании 23 апреля.
Чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса действует в Чешской Республике до 30 апреля. Чтобы продлить этот срок, правительство должно обратиться в парламент.
Оппозиция также скептически относится к дальнейшему продлению чрезвычайного положения. «На последнем заседании мы сказали, что хотим знать причины, по которым правительству необходимо продлить чрезвычайное положение. Правительство не привело аргументы, в чрезвычайной ситуации нет необходимости, мы не видим причин для этого и не будем поддерживать какое-либо продление ЧП. Я даже не знаю, что нас убедит», — сказал глава ODS Петр Фиала.
Источник: novinky.cz