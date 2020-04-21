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Нефть WTI потеряла всю свою стоимость за один день

Нефть WTI потеряла всю свою стоимость за один день

Марина Коханкова 1098 0
Стоимость майского контракта на поставку нефти West Texas Intermediate (WTI) в понедельник упала на 306%, приблизившись к цене -37,63 USD за баррель. Это означает, что продавец не только ничего не получит за нефть, но и должен будет заплатить покупателю за каждый баррель.
Фото: Reuters
Нефть WTI потеряла всю свою стоимость за один день

Из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса и значительным снижением спроса, сейчас почти никто не заинтересован в нефти. В итоге рынок обрушился. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники в этом месяце договорились о значительном сокращении добычи, чтобы компенсировать снижение спроса и поддержать цены на нефть. Однако, по мнению некоторых аналитиков, договоренности ОПЕК недостаточно сильные, чтобы устранить избыточное предложение над спросом.

«Рынку не потребовалось много времени, чтобы осознать, что соглашения ОПЕК в его нынешнем виде будет недостаточно для восстановления рыночного баланса», — сказал аналитик компании Axicorp Стивен Иннес.

ОПЕК согласилась сократить добычу на 9,7 млн ​​баррелей в сутки в мае и июне. «Все еще есть опасения, что сокращение на 10 миллионов баррелей в день не компенсирует снижение спроса», — отметил аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.

Из-за снижения активности в настоящее время растет объем нефти в хранилищах США. «Полная мощность еще не достигнута, но есть опасения, что это случится», — признал Маккарти. Это также одна из главных причин, почему цена на нефть с поставкой в ​​мае так сильно падает.

Главный экономист чешской инвестиционной компании Czech Fund Лукаш Кованда сообщил, что разница в цене между нефтью WTI и Brent сейчас самая большая с 2015 года.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
Чехия коронавирус США бензин экономика
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