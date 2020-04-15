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Началась реконструкция Вацлавской площади: официальная церемония не понравилась полиции

Началась реконструкция Вацлавской площади: официальная церемония не понравилась полиции

Марина Коханкова 192 0
Сегодня был заложен первый камень в фундамент для ремонта нижней части Вацлавской площади. В торжественной церемонии принимали участие мэр Праги и журналисты, однако полиция вынуждена была вмешаться. В связи с режимом карантина сейчас в Чехии нельзя собираться в группы более двух человек.
Началась реконструкция Вацлавской площади: официальная церемония не понравилась полиции

Политики и журналисты по требованию полиции должны были остаться в стороне и соблюдать дистанцию. Других мер принято не было.

По словам мэра Праги Зденка Гржиба, ремонт нижней части Вацлавской площади обойдется примерно в 330 млн крон и будет завершен к декабрю следующего года.

«Работы начнутся уже в четверг, на этом участке будут поставлены ограждения и будет ограничено движение людей, примерно 50% работ будет завершено в этом году, а полностью проект реконструкции в направлении улицы Водичкова будет закончен в 2021 году», — сказал Томаш Коранда, председатель совета директоров компании-подрядчика Hochtief CZ.

В нижней части площади будет пешеходная зона, появятся питьевые фонтанчики и озеленение. Будет посажено 45 новых деревьев, потому что нынешние находятся в плохом состоянии. 

В дальнейшем столица планирует отремонтировать верхнюю часть площади. Помимо прочего, будет восстановлено движение трамваев с площади до улицы Виноградска.

Источник: novinky.cz

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Темы
Вацлавская площадь Прага реконструкция
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