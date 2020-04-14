Авторынки, салоны красоты, рестораны и магазины будут открывать поэтапно

Большинство ограничений, связанных с коронавирусом, будут сняты 8 июня. Магазины, салоны красоты, рестораны, автосалоны будут открывать поэтапно — такое решение приняло сегодня правительство Чехии.

Авторынки, автосалоны и фермерские рынки начнут работать уже с понедельника.

«С 20 апреля будут введены в эксплуатацию все ремесленные виды деятельности и связанные с ними предприятия, фермерские рынки, автомобильные рынки и др.», — сообщил министр торговли и промышленности Карел Гавличек.

С 27 апреля начнут работать магазины общей площадью до 200 кв. метров. «Но это правило не распространяется на магазины, расположенные в торговых центрах, площадь которых превышает 5000 кв. метров», — уточнил Гавличек.

Через две недели, 12 мая, правительство разрешит открыть торговые точки общей площадью до 1000 кв. метров, а также тренажерные залы и фитнес-центры. «Однако посетителям спортзалов не разрешат пользоваться душевыми и раздевалками», — добавил Гавличек.

В понедельник, 25 мая, откроются парикмахерские, солярии, музеи, галереи и зоопарки. Самыми последними — 8 июня — будут открыты магазины в торговых центрах, кафе и рестораны, а также отели.

График открытия заведений зависит от того, будет ли коронавирус под контролем, сказал Гавличек. Он не исключил изменений в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Источник: novinky.cz