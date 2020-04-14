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Фермерские рынки в Чехии откроются 20 апреля

Фермерские рынки в Чехии откроются 20 апреля

Марина Коханкова 1284 0
Правительство Чехии разрешило открыть фермерские рынки с 20 апреля, однако организаторы должны обеспечить безопасную дистанцию между людьми и использование дезинфекции.
Фермерские рынки в Чехии откроются 20 апреля

«Открытие фермерских рынков особенно важно для мелких фермеров, многие из которых продают там большую часть своей продукции», — сказал министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан.

Однако фермерам будет запрещено продавать различные закуски, предназначенные для немедленного потребления. У каждой торговой точки должно быть установлено средство для дезинфекции рук, а сами киоски должны быть расположены достаточно далеко друг от друга.

Оператор фермерского рынка будет нести ответственность за соблюдение правил продажи. Например, ему предстоит следить за тем, чтобы люди не собирались в группы.

Фермерские рынки в Чехии были закрыты вместе с магазинами в середине марта.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Сельское хозяйство ЧР
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