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Инфляция в Чехии замедлилась: бензин подешевел, продукты подорожали

Инфляция в Чехии замедлилась: бензин подешевел, продукты подорожали

Марина Коханкова 3578 0
В марте инфляция в Чехии в годовом исчислении снизилась до 3,4% по сравнению с февральским показателем 3,7%. Это в основном связано со значительным снижением цен на топливо. По сравнению с февралем подорожали продукты питания и безалкогольные напитки.
Инфляция в Чехии замедлилась: бензин подешевел, продукты подорожали

Об этом сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ). Аналитики считают, что годовая инфляция будет продолжать снижаться из-за удешевления нефти и постепенного спада в экономике.

Хотя в феврале цены на топливо выросли на 3,6% в годовом исчислении, в марте они упали на 3,3%. «Например, средняя цена бензина Natural 95 составляла 29,74 чешских кроны за литр, что было самым низким значением с августа 2017 года», — рассказала Павла Шедива, начальник отдела статистики потребительских цен ČSÚ. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки оказали наибольшее влияние на рост цен в годовом исчислении в марте. Годовой рост цен на продукты составил 6,4%. В частности, цены на свинину выросли на 22%, колбаса подорожала на 14%, фрукты — на 16%, сахар — на 11%. 

По словам экономиста Лукаша Кованды, ценовое давление в сфере продуктов питания будет постепенно ослабевать. По его прогнозам, инфляция снизится до 2% к концу года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус инфляция Чехия продукты бензин
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