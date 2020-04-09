Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля

В Пасхальный понедельник 13 апреля магазины в Чехии не будут работать. С четверга 9 апреля по воскресенье 12 апреля магазины будут открыты в обычном режиме.

Магазины в Чехии на пасхальные праздники должны работать в соответствии с законом, принятым в июле 2016 года. По закону в Пасхальный понедельник все магазины должны быть закрыты, однако в условиях чрезвычайной ситуации это правило не применяется и, согласно заявлению Чешской торговой инспекции, магазины площадью свыше 200 кв. м. по закону могут быть открыты. Однако практически все торговые сети приняли решение закрыть продуктовые магазины. В частности, информацию о закрытии магазинов в Пасхальный понедельник подтвердили руководство Penny Market, Kaufland, Billa, Lidl, Albert, Tesco, Globus, Makro и другие.

«Мы обратили внимание на интерпретацию закона ČOI о времени работы магазинов. Однако мы не планируем никаких изменений. В Пасхальный понедельник наши магазины будут закрыты как обычно. Для наших сотрудников это возможность отдохнуть и провести время с семьей», — сказал пресс-секретарь Penny Market Томаш Кубик.

Источник: kupi.cz