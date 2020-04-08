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Škoda Auto продлила приостановку производства до конца апреля

Škoda Auto продлила приостановку производства до конца апреля

Марина Коханкова 677 0
Škoda Auto уже в третий раз продлевает остановку производства на всех трех своих чешских заводах из-за пандемии коронавируса. Первоначально производство планировалось запустить 6 апреля, но теперь этот срок перенесен на 27 апреля.
Škoda Auto продлила приостановку производства до конца апреля

Компания проинформировала сотрудников о продлении «каникул» по SMS.

Производитель автомобилей Hyundai в Чехии объявил, что начнет производство после Пасхи 14 апреля. Однако сначала завод будет работать в две смены вместо обычных трех. Утренние и дневные смены будут чередоваться, а за ночные часы работники получат премию в размере 70% заработной платы.

Производство также было остановлено компанией Kolín TPCA. По словам пресс-секретаря TPCA Томаша Пароубека, сотрудникам предприятия будет выплачена компенсация в размере 85% от заработной платы.

Источник: seznamzpravy.cz

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