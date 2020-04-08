Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев

Депутаты чешского парламента на заседании 7 апреля приняли закон, который позволит заемщикам отложить погашение кредитов на три или шесть месяцев.

Согласно закону, люди, которые пострадали от пандемии коронавируса и направили в банк соответствующее заявление, имеют право на отсрочку по платежам. Они могут выбрать, на какой период приостановить погашение кредитов — три или шесть месяцев. Хотя закон еще не одобрен Сенатом и не подписан президентом, чешские банки уже принимают заявления об отсрочке погашения. В общей сложности принято свыше 140 тысяч заявлений. Примерно 30% из них касаются ипотечных кредитов, 10% — предпринимательских, еще 60% — потребительских и иных видов займов. Две трети от общего количества заявок уже одобрены банками.

«Мы предполагаем, что большинство должников будут использовать максимальный срок и отложат свои выплаты на шесть месяцев», — отметил Владимир Станура, советник Чешской банковской ассоциации.

Источник: novinky.cz