Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом

Индивидуальные предприниматели (OSVČ), пострадавшие от эпидемии коронавируса, получат единовременную выплату в размере 25 тысяч крон. При этом им не придется доказывать, насколько упали их доходы в период действия чрезвычайных мер. Соответствующий закон 7 апреля приняли депутаты чешского парламента.

Право на выплату получат индивидуальные предприниматели, для которых бизнес является основным или дополнительным доходом при условии, что они не трудоустроены. Кроме того, государственная поддержка распространяется и на студентов до 26 лет, которые работают.

Закон должен быть в ближайшее время одобрен Сенатом и подписан президентом.

Ранее правительство предлагало, что выплаты смогут получить ИП, чьи доходы упали как минимум на 10% за последние три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это условие отменено: подтверждать размер своих доходов за 2019 и 2020 годы предпринимателям будет не нужно.

Заявление на выплату предприниматели смогут подавать в налоговые инспекции начиная с 15 апреля или в электронном виде через налоговый портал. Заявления будут принимать до конца июня.

Источник: novinky.cz