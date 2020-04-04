Большинство чехов поддерживает чрезвычайные меры, связанные с карантином

Только около 8% респондентов считают, что принятые правительством меры являются излишне строгими.
Больше всего жизнь населения, согласно опросу, осложняют ограничения на передвижение и поездки, на втором месте — закрытие большинства магазинов. Участники опроса также упомянули закрытие культурных учреждений или спортивных сооружений. То, что люди не могут посещать рестораны и отправлять детей в школы, занимает четвертое и пятое место в рейтинге.
Эпидемиолог и заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула пользуется наибольшим доверием у населения среди государственных чиновников (37% голосов). Далее следуют министр внутренних дел Ян Гамачек (28%) и премьер-министр Андрей Бабиш (19%). Еще 10% упомянули министра здравоохранения Адама Войтеха.
Один из вопросов был посвящен обучению детей дома. По словам большинства родителей (54%), их дети учатся дома точно так, как если бы они ходили в школу. Более четверти родителей также сказали, что дети используют чешский телевизионный проект UčíTelka, который утром предлагает уроки для учеников начальной школы. Восемь из десяти опрошенных согласны с тем, что проект помогает домашнему образованию.
Агентство Kantar провело опрос по репрезентативной выборке чешского населения старше 18 лет. В первой волне (с 17 по 18 марта) число респондентов составило 801, во второй волне (с 31 марта по 1 апреля) — 1004 респондента.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz