Канцелярские и обувные магазины могут открыть на следующей неделе

На следующей неделе возможно откроются канцелярские и обувные магазины, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, правительство также рассматривает вопрос открытия спортивных площадок.

«Мы наверно сделаем исключение для некоторых магазинов, потому что родители требуют этого из-за школ — канцелярские товары — или обувные магазины, потому что, конечно, дети растут», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что спортивные площадки и сооружения на открытом воздухе могут быть открыты для езды на велосипеде, бега, катания на роликовых коньках, скейтборде, игры в теннис, стрельбы или гребли на каноэ. Бабиш считает, что это может помочь, хотя ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, будут продолжать действовать в период пасхальных каникул.

На прошлой неделе премьер-министр предположил, что некоторые заведения, например, салоны красоты или парикмахерские, могут быть открыты. Правительство должно было обсудить это на этой неделе, но в конце концов этого не произошло.

Источник: novinky.cz