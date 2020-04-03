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Цены на бензин в Чехии продолжают снижаться

Цены на бензин в Чехии продолжают снижаться

Марина Коханкова 161 0
Цены на топливо в Чехии вновь значительно снизились на прошлой неделе. Средняя цена на бензин сейчас составляет 27,90 кроны за литр, что является самым низким показателем с середины апреля 2016 года.
Цены на бензин в Чехии продолжают снижаться

Дизельное топливо подешевело до 27,96 кроны за литр. На некоторых автозаправочных станциях бензин можно купить по цене 22,90 кроны за литр, сообщает компания CCS.

В Праге по сравнению с остальными регионами самый дорогой бензин: литр Natural 95 стоит 28,99 кроны, а дизельное топливо — 28,86 кроны. На втором месте — Среднечешский край (28,55 и 28,59 кроны соответственно).

Самая низкая стоимость бензина сейчас в регионе Пльзень. Средняя цена Natural составляет 27,08 кроны, дизельного топлива — 27,28 кроны. 

Расценки на топливо снижаются из-за падения цен на нефть на мировых рынках и в связи с ограничением воздушного движения из-за пандемии коронавируса.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус бензин Чехия
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