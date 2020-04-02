Бабиш: Чехия может вернуться к нормальной жизни в июне

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, Чешская Республика может вернуться к нормальной жизни в конце мая — начале июня. Уже после Пасхи правительство хочет постепенно открывать небольшие магазины.

Об этом премьер-министр заявил в интервью Blesk.cz.

«Мы ожидаем, что эпидемия достигнет своего пика в конце апреля. А в конце мая или начале июня мы могли бы вернуться к нормальной жизни, но это только прогнозы», — сказал Бабиш.

Что конкретно имел в виду Андрей Бабиш, говоря о норме, глава правительства не уточнил. Он сказал, что после Пасхи могут открыться небольшие магазины, хотя правительство хочет продлить чрезвычайное положение до 11 мая.

«После Пасхи мы начнем открывать некоторые магазины, но для этого нужно будет соблюдать определенные правила и высокий уровень гигиены. В качестве примера мы возьмем Сингапур. У нас есть правила для открытия заводов, офисов, школ», — сказал Бабиш и призвал людей оставаться дома в период пасхальных праздников.

«За этим последовало бы открытие школ как пилотный проект, детских садов, а затем небольших ресторанов. Мы готовим это и анализируем», — продолжил Бабиш.

В школах будут применяться строгие санитарные меры. В классах должно быть меньше учеников, и каждый будет сидеть за своей партой. Однако премьер-министр не уточнил, как такая практика будет осуществляться в детских садах. Пока, по его словам, это все предложения.

Основная задача, которая стоит в настоящее время перед правительством, командой по антикризисному управлению и эпидемиологами, состоит в увеличении количества тестов. «Мы должны делать 20 тысяч тестов в день», — сообщил Бабиш. Чешская Республика в настоящее время проводит около 6 тысяч тестов на коронавирус ежедневно.

Источник: novinky.cz