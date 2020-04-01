Правительство одобрило отсрочку платежей по кредитам и ипотеке

В среду правительство Чехии одобрило мораторий на погашение ипотечных и других видов кредитов. Погашение кредитов, оформленных до 26 марта, может быть приостановлено на три или шесть месяцев. При этом заемщики должны уведомить банк о том, что они заинтересованы в отсрочке платежей из-за экономических последствий пандемии Covid-19.

«Мораторий будет обязательным для всех банков и небанковских организаций после утверждения закона парламентом и его вступления в силу. Отсрочка будет добровольной и не повлечет за собой никаких расходов», — заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

При этом правительство отказалось от своего первоначального намерения ввести общий мораторий на погашение кредитов, даже если люди не подавали в банк соответствующее заявление.

«Мы хотим помочь гражданам, индивидуальным предпринимателям и компаниям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за чрезвычайного положения. Поэтому после интенсивных переговоров с представителями Чешского национального банка и четырех крупнейших банков Чехии мы подготовили решение для тех, кто больше всего пострадал от нынешней ситуации», — сказала министр финансов.

Если клиент использует отсрочку, срок погашения кредита будет продлен на период, в течение которого клиент не вносил взносы.

«Приостановление погашения кредита не должно приводить к записи в банковских реестрах должников», — добавила Шиллерова.

Источник: novinky.cz