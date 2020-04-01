Продуктовые магазины могут перестать работать по воскресеньям

По словам Гавличка, ограничение работы продуктовых магазинов ущемит свободу предпринимательства и может привести к увольнениям.
Малачова выступает за закрытие продуктовых магазинов на все воскресенье. «Почему бы не сделать покупки в субботу, а воскресенье дать продавцам и продавщицам отдохнуть?» — заявила она, отметив, что «продавщицы изнурены и напуганы».
Бабиш в свою очередь считает, что закрывать продуктовые магазины можно было бы хотя бы в воскресенье после обеда. «Это моя идея, потому что я завален обращениями продавщиц, которые очень утомлены и работают в затрудненных условиях. Они заслужили отдых», — сообщил он сайту Novinky.cz, уточнив, что руководствуется примером Словакии, где магазины по воскресеньям не работают.
Стоит отметить, что на фоне карантинных мер многие продуктовые магазины в Чехии сократили часы работы и стали закрываться раньше.
Источник: novinky.cz