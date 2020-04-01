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Продуктовые магазины могут перестать работать по воскресеньям

Продуктовые магазины могут перестать работать по воскресеньям

Александра Кириченко 816 0
С идеей дать продавцам возможность отдохнуть выступил премьер-министр Андрей Бабиш. Инициативу поддерживает министр труда и социальных дел Яна Малачова, в то же время министр промышленности и торговли Карел Гавличек выступает против.
Продуктовые магазины могут перестать работать по воскресеньям

По словам Гавличка, ограничение работы продуктовых магазинов ущемит свободу предпринимательства и может привести к увольнениям.

Малачова выступает за закрытие продуктовых магазинов на все воскресенье. «Почему бы не сделать покупки в субботу, а воскресенье дать продавцам и продавщицам отдохнуть?» — заявила она, отметив, что «продавщицы изнурены и напуганы».

Бабиш в свою очередь считает, что закрывать продуктовые магазины можно было бы хотя бы в воскресенье после обеда. «Это моя идея, потому что я завален обращениями продавщиц, которые очень утомлены и работают в затрудненных условиях. Они заслужили отдых», — сообщил он сайту Novinky.cz, уточнив, что руководствуется примером Словакии, где магазины по воскресеньям не работают.

Стоит отметить, что на фоне карантинных мер многие продуктовые магазины в Чехии сократили часы работы и стали закрываться раньше.

Источник: novinky.cz 

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Темы
магазины эпидемия коронавирус Андрей Бабиш
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