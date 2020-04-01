Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN

Реконструкцией здания торгового центра и последующим управлением им займется Sekyra Group. «Цель сотрудничества с Sekyra Group — масштабная реконструкция ТЦ с целью восстановления престижа и статуса главного торгового центра в историческом центре Праги», — сообщили в Generali Real Estate.
Универмаг Kotva был открыт в 1975 году. На момент ввода в эксплуатацию он был пятым по величине универмагом в Европе с торговой площадью 22 160 квадратных метров. Благодаря двум тысячам сотрудников универмаг мог обслуживать до 75 тысяч покупателей в день.
Конструкция здания в форме взаимосвязанных шестиугольников была спроектирована Верой и Владимиром Махониновыми. Это одно из самых известных чешских зданий, построенных в первой половине 70-х годов прошлого века.
Торговый центр долгое время боролся с отсутствием интереса к аренде торговых площадей.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz