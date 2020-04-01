Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN

Компания Generali Real Estate приобрела торговый центр Kotva в центре Праги у PSN. Ни одна из сторон не указывает стоимость сделки, однако, по информации ČTK, она может составлять около 4 млрд крон. В семиэтажном здании общей площадью 28 тысяч квадратных метров будет проведена реконструкция.

Реконструкцией здания торгового центра и последующим управлением им займется Sekyra Group. «Цель сотрудничества с Sekyra Group — масштабная реконструкция ТЦ с целью восстановления престижа и статуса главного торгового центра в историческом центре Праги», — сообщили в Generali Real Estate.

Универмаг Kotva был открыт в 1975 году. На момент ввода в эксплуатацию он был пятым по величине универмагом в Европе с торговой площадью 22 160 квадратных метров. Благодаря двум тысячам сотрудников универмаг мог обслуживать до 75 тысяч покупателей в день.

Конструкция здания в форме взаимосвязанных шестиугольников была спроектирована Верой и Владимиром Махониновыми. Это одно из самых известных чешских зданий, построенных в первой половине 70-х годов прошлого века.

Торговый центр долгое время боролся с отсутствием интереса к аренде торговых площадей.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz