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ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом

ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 3697 0
По предварительным оценкам, в середине апреля 8 000 человек в Чехии будут заражены коронавирусом, а к концу апреля этот показатель может достигнуть 14 200 человек. Об этом заявил Ладислав Душек, директор Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS).
ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом

Доля зараженных людей старше 60 лет может возрасти примерно до 40% (сейчас этот показатель составляет 22%). Модели ÚZIS основаны на репродуктивном числе, то есть количестве людей, инфицированных в среднем одним пациентом. В конце марта этот показатель составлял 1,1. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, тесты на коронавирус прошли в общей сложности 55 тысяч человек (только за один день, 31 марта, было сделано 6 200 тестов). Доля пациентов, у которых тест оказался положительным, составляет 6,1%.

По словам Войтеха, число пациентов с коронавирусом будет продолжать расти. «Ни одно государство не может остановить эпидемию за один день. Мы определенно не идем по итальянскому или испанскому сценарию», — сказал он. По его словам, в больницах сейчас находятся около 60 человек, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких.

Эпидемия коронавируса в Чехии под контролем. Благодаря принятым мерам удается снизить распространение болезни, подчеркнул Душек.

По данным на утро 1 апреля, в Чехии зарегистрировано 3 330 случаев заражения коронавирусом. 32 человека умерли от болезни, 45 вылечились.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия
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