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Вступительные экзамены в вузы могут пройти в конце июня

Вступительные экзамены в вузы могут пройти в конце июня

Марина Коханкова 502 0
Вступительные экзамены большинство чешских высших учебных заведений рассчитывают провести в конце июня. Некоторые факультеты могут вообще отказаться от экзаменов и будут принимать студентов на основании оценок в аттестатах.
Вступительные экзамены в вузы могут пройти в конце июня

Хотя перенос сроков экзаменов требует изменения действующего законодательства, у университетов уже есть планы относительно того, как провести вступительные испытания.

На прошлой неделе ректор Университета Масарика в Брно решил, что предварительное тестирование кандидатов, запланированное на 25 и 26 апреля, будет перенесено на 20 и 21 июня. Тесты являются решающими для поступления на семь из девяти факультетов университета. 

Карлов университет в Праге объявил, что вступительные экзамены до 10 мая проходить не будут, о новых сроках вуз проинформирует кандидатов в электронной форме или путем размещения соответствующей информации на сайтах отдельных факультетов. Университет Палацкого в Оломоуце также ежедневно актуализирует информацию на своем сайте. Все детали относительно экзаменов будут известны после Пасхи, сообщила пресс-секретарь вуза Габриэла Сикорова. Оба университета также планируют продлить летние семестры на срок от одной до четырех недель (в зависимости от факультета и программы обучения).

Некоторые вузы могут полностью отменить вступительные экзамены, студентов будут принимать на основании оценок в школьном аттестате. Еще одной альтернативой могут быть экзамены онлайн в электронной форме.

Министр образования Чехии Роберт Плага предполагает, что начальные и средние школы в Чехии могут открыться в середине мая. Выпускные экзамены в таком случае состоятся через три недели после открытия школ.

Источник: novinky.cz

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Темы
образование Министерство образования коронавирус
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