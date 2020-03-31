Почти половина чехов не имеет сбережений на случай потери работы

Как показывают последние опросы, немалая часть чешского населения или вообще не имеет финансовой подушки, или накопленных средств им хватит только на несколько месяцев.

Финансовые эксперты уже давно рекомендуют чешским семьям быть готовыми к ситуации, когда им придется жить определенное время только за счет сбережений. В этом случае у людей должно быть финансовое обеспечение на срок не менее трех, а в идеале — шести месяцев.

«Сейчас мы понимаем, что карантинные меры, связанные с коронавирусом, окажут значительное влияние на внутренний бюджет значительной части населения. Согласно текущим оценкам, потеря дохода затронет более 400 тысяч человек, большинство из которых — те, кто работал в области гастрономии, услуг, связанных с внешней торговлей, работал по договору или управлял малым бизнесом. Именно эти группы людей обычно не имеют большого финансового резерва», — отметил Михал Новак, представитель портала вакансий Profesia.cz.

Почти половина чехов (45%), опрошенных в марте агентством Ipsos для Modrá pyramida, сказали, что сожалеют о том, что в настоящее время у них недостаточно сбережений.

Опрос также показал, что за счет накоплений только четверть чехов могут прожить как минимум полгода. Трое из десяти респондентов смогут прожить так по крайней мере три месяца. Однако каждому пятому накоплений не хватит и на этот срок, в основном это молодые люди до 35 лет.

Двое из пяти респондентов заявили, что живут от зарплаты до зарплаты, и только каждый седьмой имеет финансовый резерв на уровне, рекомендованном экспертами.

Источник: novinky.cz