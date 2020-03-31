Чешские предприниматели могут получить отсрочку по уплате аренды

Правительство готовится разрешить предпринимателям отложить уплату взносов за аренду, если заведение, ресторан или точка продаж были закрыты из-за принятия чрезвычайных мер против распространения Covid-19. Об этом заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек на пресс-конференции после заседания правительства.

Карел Гавличек вместе с министром юстиции Чехии Марией Бенешовой отвечает за подготовку соответствующего закона. Нормативный акт должен позволить откладывать арендные платежи на шесть месяцев. Это относится и к сентябрьской аренде.

«Затем будет возможно распределить арендную плату в течение следующих 24 месяцев для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые были лишены возможности работать из-за правительственного распоряжения, выпущенного 14 дней назад. Другими словами, это касается тех, кто вынужден был закрыть свои точки продаж», — пояснил Гавличек.

«Мы взяли за основу немецкую модель, которая позволяет это сделать. В Германии фирмы, которые могут доказать, что они не в состоянии платить за аренду из-за коронавируса, могут попросить своего арендодателя отложить аренду на три месяца», — добавил он. Соответствующий закон подготовят в ближайшие дни.

Правительство также отложило оплату дорожного налога и сборов с автоперевозчиков. Кроме того, Гавличек объявил об увеличении бюджета Государственного фонда транспортной инфраструктуры с 106,5 млрд до 113 млрд крон. «Во времена кризиса мы будем увеличивать инвестиции в инфраструктуру, чтобы сохранить объемы строительства и рабочую силу в этой сфере», — заключил он.

Источник: novinky.cz