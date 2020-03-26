Минздрав разрешил отелям и пансионатам работать в ограниченном режиме

Правительство Чехии решило ослабить меры по борьбе с коронавирусом и разрешило открыть отели и пансионаты — в них можно будет размещать посетителей, если это обусловлено профессиональной деятельностью или деловыми целями.

Об этом после заседания правительства заявил министр промышленности и транспорта Чехии Карел Гавличек.

«В отелях можно разместить людей, которым требуется жилье с целью занятия бизнесом, профессиональной или другой подобной деятельностью», — сказал Гавличек.

Иностранцам также будет разрешено оставаться в отелях и пансионатах до тех пор, пока они не смогут покинуть Чешскую Республику. Это касается и иностранцев с разрешением на работу в Чехии.

«Ранее это правило касалось только общежитий, теперь оно распространяется на гостиницы и пансионаты», — пояснил министр.

Источник: novinky.cz