Депутаты приняли пакет законов о выплате пособий по уходу за ребенком, переносе экзаменов и помощи предпринимателям

Депутаты чешского парламента 24 марта в трех чтениях приняли антикризисный пакет законов, предусматривающих оказание материальной и иной помощи населению в связи с пандемией коронавируса.

Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий по уходу за ребенком на время карантина — то есть за весь период закрытия школ и детских садов. Сейчас на такие выплаты могут рассчитывать родители детей не старше 10 лет и только в течение 9 дней. Кроме того, этот вид пособия смогут получать и индивидуальные предприниматели. Размер такого пособия составляет 60% от базовой заработной платы работника. Размер выплаты для предпринимателей составляет 424 кроны в день.

Кроме того, по решению правительства предприниматели в течение шести месяцев (с марта по август) не должны будут платить залоги за социальное и медицинское страхование. В ответ на экономические последствия пандемии на четыре месяца будет приостановлена работа системы электронного учета выручки (ЕЕТ). Приостановка затронет все фирмы и предпринимателей независимо от сферы их деятельности.

Выпускные экзамены будут проведены через три недели после открытия школ. Вступительные экзамены в средние школы состоятся через две недели после открытия школ. Если школы откроются после 1 июня, то выпускных экзаменов не будет. Преподаватели будут выставлять оценки в аттестате об окончании школы в соответствии со средними показателями успеваемости учащихся за последние три периода.

В этом году дефицит государственного бюджета увеличится с 40 млрд до 200 млрд крон. Доходы снизятся на 89,8 млрд крон, а расходы бюджета увеличатся на 70,2 млрд крон.

Принятый депутатами пакет законов в ближайшее время должен одобрить Сенат и подписать президент.

Источник: novinky.cz