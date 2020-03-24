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Депутаты приняли пакет законов о выплате пособий по уходу за ребенком, переносе экзаменов и помощи предпринимателям

Депутаты приняли пакет законов о выплате пособий по уходу за ребенком, переносе экзаменов и помощи предпринимателям

Марина Коханкова 1 0
Депутаты чешского парламента 24 марта в трех чтениях приняли антикризисный пакет законов, предусматривающих оказание материальной и иной помощи населению в связи с пандемией коронавируса.
Депутаты приняли пакет законов о выплате пособий по уходу за ребенком, переносе экзаменов и помощи предпринимателям

Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий по уходу за ребенком на время карантина — то есть за весь период закрытия школ и детских садов. Сейчас на такие выплаты могут рассчитывать родители детей не старше 10 лет и только в течение 9 дней. Кроме того, этот вид пособия смогут получать и индивидуальные предприниматели. Размер такого пособия составляет 60% от базовой заработной платы работника. Размер выплаты для предпринимателей составляет 424 кроны в день.

Кроме того, по решению правительства предприниматели в течение шести месяцев (с марта по август) не должны будут платить залоги за социальное и медицинское страхование. В ответ на экономические последствия пандемии на четыре месяца будет приостановлена работа системы электронного учета выручки (ЕЕТ). Приостановка затронет все фирмы и предпринимателей независимо от сферы их деятельности.

Выпускные экзамены будут проведены через три недели после открытия школ. Вступительные экзамены в средние школы состоятся через две недели после открытия школ. Если школы откроются после 1 июня, то выпускных экзаменов не будет. Преподаватели будут выставлять оценки в аттестате об окончании школы в соответствии со средними показателями успеваемости учащихся за последние три периода.

В этом году дефицит государственного бюджета увеличится с 40 млрд до 200 млрд крон. Доходы снизятся на 89,8 млрд крон, а расходы бюджета увеличатся на 70,2 млрд крон.

Принятый депутатами пакет законов в ближайшее время должен одобрить Сенат и подписать президент.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия законы индивидуальный предприниматель дети школы
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