Минздрав Чехии: школы откроются не раньше конца мая

Чешские школьники и студенты смогут вернуться к обучению в конце мая или в начале июня, заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. По его словам, правительство отменит эту меру как самую последнюю.

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«Решение по школам мы примем в течение мая», — сказал Войтех.

Заместитель министра здравоохранения и глава кризисного штаба Роман Примула добавил, что можно будет каким-то способом организовать выпускные экзамены в небольших группах. Он также не стал бы сопротивляться сокращению летних каникул, чтобы можно было догнать образовательные планы. «Мы проводим общественное обсуждение, возможно, детям придется ходить в школу в течение месяца во время обычных летних каникул», — сказал он.

Школы в Чехии закрыты с 11 марта из-за правительственных мер против распространения коронавируса. Ранее правительство решило, что начальные школы в апреле должны будут записывать дошкольников в первые классы без присутствия детей.

По словам председателя кризисного штаба, чрезвычайные меры, связанные с карантином, могут быть пересмотрены в начале апреля, однако границы будут закрыты еще в течение нескольких месяцев.

Некоторые университеты или их факультеты планируют изменить даты вступительных экзаменов или зачислений в связи с ситуацией с коронавирусом. Например, руководство университета Палацкого в Оломоуце в понедельник приняло решение продлить летний семестр в этом году. График учебного года также, вероятно, будет скорректирован университетом Масарика в Брно. Карлов университет примет решение о возможных изменениях в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

По данным на 22 марта, в Чехии 1 047 зараженных коронавирусом, шесть человек вылечились. Тесты прошли свыше 15,5 тысячи человек.

Источник: idnes.cz